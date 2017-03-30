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Игорь Рачковский: «Болел за гродненский «Неман», ждал этого праздника»
31.03.2017 10:13 — Новости Спорта | Tribuna.com
Глава ФХБ Игорь Рачковский после победы «Немана» в чемпионате страны признался, что поддерживал гродненцев.
«Я уроженец Гродненской области… Я должен быть нейтрален, но, когда меня спросили, за кого болел в четверг, ответил, что я болел за гродненский «Неман», ждал этого праздника. Для меня вы родные. Спасибо вам. Вы сами не понимаете, что вы сделали», — сказал Рачковский.
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Глава ФХБ Игорь Рачковский после победы «Немана» в чемпионате страны признался, что поддерживал гродненцев.
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