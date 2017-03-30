Глава ФХБ Игорь Рачковский после победы «Немана» в чемпионате страны признался, что поддерживал гродненцев.

«Я уроженец Гродненской области… Я должен быть нейтрален, но, когда меня спросили, за кого болел в четверг, ответил, что я болел за гродненский «Неман», ждал этого праздника. Для меня вы родные. Спасибо вам. Вы сами не понимаете, что вы сделали», — сказал Рачковский.