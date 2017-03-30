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БАТЭ отдаст Жука «Славии» в аренду
31.03.2017 10:26 — Новости Спорта | Tribuna.com
22-летний полузащитник БАТЭ Владислав Жук на правах аренды перейдет в «Славию». Эту информацию подтвердил главный тренер мозырского клуба Юрий Пунтус.
Также Пунтус отметил, что комплектование состава до следующего трансферного окна завершено.
Напомним, в прошлом сезоне Жук выступал за «Славию», провел 28 матчей в чемпионате Беларуси, забил 2 мяча.
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22-летний полузащитник БАТЭ Владислав Жук на правах аренды перейдет в «Славию».
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