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БАТЭ отдаст Жука «Славии» в аренду

31.03.2017 10:26 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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22-летний полузащитник БАТЭ Владислав Жук на правах аренды перейдет в «Славию». Эту информацию подтвердил главный тренер мозырского клуба Юрий Пунтус.

Также Пунтус отметил, что комплектование состава до следующего трансферного окна завершено.

Напомним, в прошлом сезоне Жук выступал за «Славию», провел 28 матчей в чемпионате Беларуси, забил 2 мяча.

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БАТЭ отдаст Жука «Славии» в аренду

 
 
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22-летний полузащитник БАТЭ Владислав Жук на правах аренды перейдет в «Славию».

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