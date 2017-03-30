22-летний полузащитник БАТЭ Владислав Жук на правах аренды перейдет в «Славию». Эту информацию подтвердил главный тренер мозырского клуба Юрий Пунтус.

Также Пунтус отметил, что комплектование состава до следующего трансферного окна завершено.

Напомним, в прошлом сезоне Жук выступал за «Славию», провел 28 матчей в чемпионате Беларуси, забил 2 мяча.

Почувствуй себя Александром Ермаковичем: сыграй в fantasy по чемпионату Беларуси



