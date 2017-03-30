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Вячеслав Акшаев: «С таким минусом, как у «Ислочи», сложно быть оптимистом и заявлять, что это ерунда, а не отставание»
31.03.2017 10:49 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский специалист Вячеслав Акшаев поделился мнением по поводу отставания «Нафтана» и «Ислочи» на старте чемпионата.
«Нафтан» начнет с «минусом», как и «Ислочь». К числу фаворитов или даже «середняков» эти команды точно нельзя причислить. С таким минусом, как у «волков», сложно быть оптимистом и заявлять, что это ерунда, а не отставание. У них не настолько мощный состав, чтобы в подобной ситуации претендовать на что-то большее, чем сохранение прописки в элите. Но за счет слаженной работы тренерского штаба и игроков «Ислочи» вполне по силам выбраться из подвала таблицы. Это боевая команда, с характером.
Старт чемпионата будет очень важным обстоятельством для подопечных Виталия Жуковского. Многое зависит от того, сколько они наберут очков в первых поединках. Если начнут хорошо, то постепенно обретут уверенность.
Также вопрос, в какой финансовой ситуации будут «Крумкачы». Я думаю, что такого выстрела от «воронов», как в прошлом сезоне, не произойдет, потому что тогда выход этой команды в элиту стал неожиданностью, в матчах с ними присутствовал фактор недооценки. Мне кажется, если «Крумкачы» останутся в первой десятке, то это будет достижением для них», – сказал Акшаев.
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Вячеслав Акшаев: «С таким минусом, как у «Ислочи», сложно быть оптимистом и заявлять, что это ерунда, а не отставание»
Белорусский специалист Вячеслав Акшаев поделился мнением по поводу отставания «Нафтана» и «Ислочи» на старте чемпионата.
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