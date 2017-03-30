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Александр Ермакович: «Вы считаете, что БАТЭ в прошлом году не играл в атакующий футбол?»

31.03.2017 11:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович на встрече с болельщиками отметил атакующий потенциал команды.

– Команда может показывать более атакующий футбол, чем в предыдущие годы под вашим руководством?

– Это сколько, по-вашему, нужно забить? Вы считаете, что мы в прошлом году не играли в атакующий футбол? – сказал Ермакович.

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Александр Ермакович: «Вы считаете, что БАТЭ в прошлом году не играл в атакующий футбол?»

 
 
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Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович на встрече с болельщиками отметил атакующий потенциал команды.

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