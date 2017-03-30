Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович на встрече с болельщиками отметил атакующий потенциал команды.

– Команда может показывать более атакующий футбол, чем в предыдущие годы под вашим руководством?

– Это сколько, по-вашему, нужно забить? Вы считаете, что мы в прошлом году не играли в атакующий футбол? – сказал Ермакович.

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