|
Александр Ермакович: «Вы считаете, что БАТЭ в прошлом году не играл в атакующий футбол?»
31.03.2017 11:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович на встрече с болельщиками отметил атакующий потенциал команды.
– Команда может показывать более атакующий футбол, чем в предыдущие годы под вашим руководством?
– Это сколько, по-вашему, нужно забить? Вы считаете, что мы в прошлом году не играли в атакующий футбол? – сказал Ермакович.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович на встрече с болельщиками отметил атакующий потенциал команды.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии