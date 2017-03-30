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Чемпионат России. «Анжи» примет «Урал»
31.03.2017 11:41 — Новости Спорта | Tribuna.com
В 21-м туре российской премьер-лиги «Локомотив» в гостях сыграет с «Уфой», «Рубин» примет «Зенит», ЦСКА – «Крылья Советов», «Спартак» встретится с «Оренбургом», а «Краснодар» – с «Ростовом».
Чемпионат России
21-й тур
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В 21-м туре российской премьер-лиги «Локомотив» в гостях сыграет с «Уфой», «Рубин» примет «Зенит», ЦСКА – «Крылья Советов», «Спартак» встретится с «Оренбургом», а...
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