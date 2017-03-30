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Чемпионат России. «Анжи» примет «Урал»

31.03.2017 11:41 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В 21-м туре российской премьер-лиги «Локомотив» в гостях сыграет с «Уфой», «Рубин» примет «Зенит», ЦСКА – «Крылья Советов», «Спартак» встретится с «Оренбургом», а «Краснодар» – с «Ростовом».

Чемпионат России

21-й тур

Анжи – Урал
Дата проведения
31 марта, 19.30, «Анжи-Арена»
превью матча онлайн статистика
Уфа – Локомотив
Дата проведения
1 апреля, 15.00, «Нефтяник»
превью матча онлайн статистика
Арсенал Тула – Томь
Дата проведения
1 апреля, 17.30, «Арсенал»
превью матча онлайн статистика
Амкар – Терек
Дата проведения
2 апреля, 13.30, «стадион Звезда»
превью матча онлайн статистика
Рубин – Зенит
Дата проведения
2 апреля, 14.00, «Казань-Арена»
превью матча онлайн статистика
ЦСКА – Крылья Советов
Дата проведения
2 апреля, 16.30, «ЦСКА»
превью матча онлайн статистика
Спартак – Оренбург
Дата проведения
3 апреля, 19.30, «Открытие Арена»
превью матча онлайн статистика
Ростов – Краснодар
Дата проведения
3 апреля, 19.30, «Олимп-2»
превью матча онлайн статистика

 

Таблица РФПЛ

Статистика РФПЛ

 
 
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В 21-м туре российской премьер-лиги «Локомотив» в гостях сыграет с «Уфой», «Рубин» примет «Зенит», ЦСКА – «Крылья Советов», «Спартак» встретится с «Оренбургом», а...

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