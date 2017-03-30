Олимпийский чемпион по гребле на байдарках и каноэ депутат Палаты представителей Александр Богданович рассказал свое отношение к митингам в стране.

– Что касается этих митингов, я их не приветствую. Если есть возможность решить все мирным путем, то не нужно устраивать какие-то демонстрации. Можно ведь спокойно прийти к депутатам и поговорить о том, что тебя волнует. Да, я понимаю, что экономика Беларуси в непростом положении. Но мы ищем пути, чтобы решить наши проблемы. И необязательно кричать, горланить, митинговать.

- 25 марта в Минске состоялись массовые задержания демонстрантов. Некоторых участников избили дубинками, отправили на сутки, оштрафовали. Как депутаты отреагировали на это?

– Этот вопрос с коллегами я не обсуждал. Мы только в понедельник вернулись в столицу со своих округов. Но если митингующих избивали, то это ненормально. Я подобные действия осуждаю. Хотя люди прекрасно понимали, что митинг несанкционированный и возможны задержания… Что тут еще можно сказать.

- Но милиция отправляла в автозак не только молодежь, но и пенсионеров.

– Это ужасно. Я, конечно, против того, чтобы в отношении старого человека принимали силу, но что вообще пенсионер делает на митинге?! Зачем он туда идет?

- Высказывает свою позицию вместе с единомышленниками.

– Но ведь это небезопасно для него. Я бы туда не пошел. Там может произойти все, что угодно.

- Вы считаете, что митинг – это плохая возможность высказать свою точку зрения и донести ее до руководства страны?

– Нет, я за. Но лишь в том случае, если он состоится в специально определенном властями города месте и не будет подразумевать никакого конфликта, пройдет без агрессивных лозунгов. Все должно быть в рамках правового поля. А что касается этой фотографии, да, хорошо выхватили момент. Но ведь кадр можно преподнести по-разному. Читателям можно рассказать и о том, что милиция делает хорошие дела. Согласитесь, можно. А сейчас в интернете сплошной негатив, – сказал Богданович.

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