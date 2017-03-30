По сведениям, полученным из достоверных источников, Белорусская федерация футбола уволила с должности директора Департамента маркетинга и коммуникаций Владимира Бережкова, который приступил к исполнению обязанностей в июне прошлого года.

Причину увольнения выяснить не удалось, в данный момент служебный и мобильные телефоны Владимира Петровича не отвечают.

В декабре на закрытии сезона Бережков заявил, что не справился с задачей роста посещаемости чемпионата и готов нести за это ответственность. Чуть позже, в разгар скандалов вокруг договорных матчей, Бережков сложил с себя полномочия заместителя председателя комитета АБФФ по этике и вышел из него.