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Бережков уволен с должности директора Департамента маркетинга и коммуникаций АБФФ
31.03.2017 12:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
По сведениям, полученным из достоверных источников, Белорусская федерация футбола уволила с должности директора Департамента маркетинга и коммуникаций Владимира Бережкова, который приступил к исполнению обязанностей в июне прошлого года.
Причину увольнения выяснить не удалось, в данный момент служебный и мобильные телефоны Владимира Петровича не отвечают.
В декабре на закрытии сезона Бережков заявил, что не справился с задачей роста посещаемости чемпионата и готов нести за это ответственность. Чуть позже, в разгар скандалов вокруг договорных матчей, Бережков сложил с себя полномочия заместителя председателя комитета АБФФ по этике и вышел из него.
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По сведениям, полученным из достоверных источников, Белорусская федерация футбола уволила с должности директора Департамента маркетинга и коммуникаций...
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