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Плющенко объявил о завершении карьеры

31.03.2017 12:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко сообщил, что завершил спортивную карьеру.

«Впереди сезон важный, да. Что касается меня, то я не поеду в Корею как спортсмен. Я закончил карьеру в спорте. Открываю свою академию, где буду работать в качестве тренера. Если мы со спортсменами успеем подготовиться к Олимпиаде, может быть и поеду.

Уже сейчас есть ребята из других стран, которые хотят со мной заниматься. Есть ребята из России, которые также могут претендовать на попадание в тройку и поехать на Олимпийские игры. Сейчас я полностью занят тренерской работой и параллельно катаюсь в показательных выступлениях. Посмотрим на спортсменов, с которыми я работаю. Если все получится, может быть, поедем в Пхенчхан.

Год назад, когда мне прооперировали шейный отдел, подумал, что уже достаточно. Я смотрю, как выросла молодежь, как выросло мужское фигурное катание. С молодежью невозможно сейчас соревноваться – мне так кажется. Есть какой-то предел. Вы правильно сказали про титулы… У меня было 15 операций, выступать на пятой Олимпиаде – сложно. Я уже наелся.

Раньше я рвался на лед, хотел доказать, что в мужском фигурном катании можно кататься долго. Что все не так, как раньше: 20-21 год – и ушли кататься в шоу. А можно кататься и в 30-32. Вижу, что сегодня на чемпионате мира катаются ребята моего возраста. Какую-то лепту я внес в фигурное катание, поменял стереотипы и очень горжусь этим», – рассказал Плющенко.

 
 
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Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко сообщил, что завершил спортивную карьеру.

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