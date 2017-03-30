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Hyundai стал титульным партнером «Ислочи»

31.03.2017 13:03 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Hyundai стал титульным партнером «Ислочи». Клуб начал сотрудничать с Hyundai в сентябре прошлого сезона.

В нынешнем сезоне логотип автомобильного бренда будет нанесен на игровую форму футболистов основного состава.

Hyundai стал титульным партнером «Ислочи»

Фото: официальный сайт «Ислочи».

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Hyundai стал титульным партнером «Ислочи»

 
 
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