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Hyundai стал титульным партнером «Ислочи»
31.03.2017 13:03 — Новости Спорта | Tribuna.com
Hyundai стал титульным партнером «Ислочи». Клуб начал сотрудничать с Hyundai в сентябре прошлого сезона.
В нынешнем сезоне логотип автомобильного бренда будет нанесен на игровую форму футболистов основного состава.
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Hyundai стал титульным партнером «Ислочи».
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