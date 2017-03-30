МИНСК, 31 мар — Sputnik. Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко объявил о завершении карьеры, сообщает телеканал "Матч ТВ".

В сентябре прошлого года российский фигурист сообщил, что пропустит текущий сезон из-за отсутствия целесообразности и сосредоточится на выступлениях в шоу. В декабре Плющенко заявил, что не видит повода расстраиваться из-за отсутствия собственной фамилии в расширенном списке сборной России, который включает в себя кандидатов в национальную команду на Олимпийские игры 2018 года в Пхенчхане.

"Я закончил карьеру в спорте. Открываю свою академию, где буду работать в качестве тренера", — заявил Плющенко в эфире спортивного телеканала.

Он отметил, что, если успеет подготовиться, сможет отправиться на зимние Игры. "Уже сейчас есть ребята из других стран, которые хотят со мной заниматься. Есть ребята из России, которые также могут претендовать на попадание в тройку и поехать на Олимпийские игры", — сказал Плющенко.

Сейчас, по словам фигуриста, он занят тренерской работой. "И параллельно катаюсь в показательных выступлениях", — добавил Плющенко.

В свою очередь вице-премьер РФ Виталий Мутко выразил надежду на то, что Плющенко продолжит развивать спорт и фигурное катание. "Женю могу только поблагодарить за служение спорту и фигурному катанию. Это большой спортсмен. Надеюсь, он будет продолжать развивать спорт и фигурное катание. У него уже есть школа. Он будет ориентиром для молодых ребят", — сказал Мутко.

Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков сказал, что решение Плющенко нужно уважать. "Знаете, решение оставалось за Женей. Все мы прекрасно знаем о его проблемах со здоровьем. И он должен был принимать решение — продолжать или не продолжать, исходя из своего состояния. Если он так заявил, значит, это его решение", — сказал Горшков.

"Он настолько заслуженный спортсмен, что имеет право принимать собственное решение", — добавил он.