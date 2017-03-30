﻿ Юрий Кендыш: «А чего грустить? 0:4? Ну, проиграли, не надо зацикливаться. Это просто один неудачный матч». 21.by
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Юрий Кендыш: «А чего грустить? 0:4? Ну, проиграли, не надо зацикливаться. Это просто один неудачный матч»

31.03.2017 13:26 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Полузащитник сборной Беларуси Юрий Кендыш призывает не зацикливаться на неудачном выступлении команды.

– Сборная? Переключились уже на клубные дела. По приезду ребята подтравили немного по поводу результата, но в целом отреагировали нормально.

– Не грустите, выходит?

– А чего грустить? 0:4? Ну, проиграли. Не надо зацикливаться на одном. Никто из нас не стал играть хуже или лучше после этого. Это просто один неудачный матч, по которому делать выводы не совсем правильно.

– А вот болельщики вас критикуют.

– И по делу. Мы виноваты и возьмем удар на себя, – сказал Кендыш.

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Полузащитник сборной Беларуси Юрий Кендыш призывает не зацикливаться на неудачном выступлении команды.

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