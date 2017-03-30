Гендиректор БАТЭ Михаил Деменцевич на встрече с болельщиками пообещал подумать над тем, как устроить подобную встречу по окончании сезона-2017.

- Вот в начале сезона мы собираемся и общаемся. А почему в последние годы отсутствуют встречи в конце сезона? Раньше ведь было все торжественно и красиво.

– Больной вопрос. А давайте вместе подумаем, как ответить на него. Зал в Доме культуры БАТЭ вмещает 500 человек. Когда сезон завершается удачно, то где разместить всех желающих?

Вы предлагаете использовать «Борисов-Арену»? Хорошо, мы учтем ваши пожелания и будем думать над решением. Дай бог, чтобы все у нашей команды складывалось удачно, – сказал Деменцевич.

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