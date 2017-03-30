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Бережков возглавит "Свой футбол"

31.03.2017 14:12 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 31 мар — Sputnik. Владимир Бережков покинул должность руководителя департамента по маркетингу и коммуникациям Ассоциации "Белорусская федерация футбола" (АБФФ) и возглавит ООО "Свой футбол", сообщили Sputnik в пятницу в АБФФ.

"Контракт с Владимиром Петровичем расторгнут по соглашению сторон.  Никто его не увольнял", — рассказали в федерации.

По словам собеседников агентства, Бережков возглавит ООО "Свой футбол". "Это компания является дочерней структурой АБФФ и будет заниматься трансляциями матчей чемпионата Беларуси по футболу", — пояснили в АБФФ. 

 
Теги: Минск
 
 
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МИНСК, 31 мар — Sputnik. Владимир Бережков покинул должность руководителя департамента по маркетингу и коммуникациям Ассоциации "Белорусская федерация футбола"...

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