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«Нафтан» начнет чемпионат Беларуси-2017 с -5 очками
31.03.2017 14:41 — Новости Спорта | Tribuna.com
Комитет по статусу и трансферам футболистов решил удовлетворить ходатойство ФК «Нафтан» о временном снятии запрета на регистрацию футболистов.
Кроме того, приостановлено в отношении «Нафтана» наказание в виде лишения одного очка за каждый месяц просрочки погашения задолженностей перед футболистами за 2014 год.
Таким образом, «Нафтан» начнет чемпионат Беларуси-2017 с -5 очками. Отметим, что изначально было -3 балла, но за неисполнение решений комитета в январе и феврале новополочане были оштрафованы еще парой баллов.
Добавим также, что «Нафтану» дан срок погасить все задолженности до 31 мая.
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Комитет по статусу и трансферам футболистов решил удовлетворить ходатойство ФК «Нафтан» о временном снятии запрета на регистрацию футболистов.
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