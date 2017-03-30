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«Нафтан» начнет чемпионат Беларуси-2017 с -5 очками

31.03.2017 14:41 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Комитет по статусу и трансферам футболистов решил удовлетворить ходатойство ФК «Нафтан» о временном снятии запрета на регистрацию футболистов.

Кроме того, приостановлено в отношении «Нафтана» наказание в виде лишения одного очка за каждый месяц просрочки погашения задолженностей перед футболистами за 2014 год.

Таким образом, «Нафтан» начнет чемпионат Беларуси-2017 с -5 очками. Отметим, что изначально было -3 балла, но за неисполнение решений комитета в январе и феврале новополочане были оштрафованы еще парой баллов.

Добавим также, что «Нафтану» дан срок погасить все задолженности до 31 мая.

 
 
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Комитет по статусу и трансферам футболистов решил удовлетворить ходатойство ФК «Нафтан» о временном снятии запрета на регистрацию футболистов.

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