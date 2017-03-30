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Александр Богданович: «Вы посмотрите, что происходит в Европе. У меня складывается ощущение, что они живут не по своей воле, а по чьей-то указке»
31.03.2017 15:03 — Новости Спорта | Tribuna.com
Олимпийский чемпион по гребле на байдарках и каноэ депутат Палаты представителей Александр Богданович порассуждал о проблемах европейцев.
- Вы больше 20 лет отдали гребле. А сейчас, будучи депутатом, сталкиваетесь с нетипичными для себя проблемами. Не было ощущения, что раньше жили в параллельном мире с какими-то своими заботами?
– Совершенно верно. Гребец практически все время проводит на тренировках, сборах и соревнованиях. Это работяга, который каждый день ставит перед собой задачи, думает о результате. Вся его жизнь состоит из пахоты. Поэтому во время карьеры из-за постоянных переездов ты часто не замечаешь проблем, которыми живет твой народ. Спортсмены сталкиваются с ними лишь тогда, когда заканчивают карьеру и начинают пробовать себя в другом деле. Хотя в нашей команде всегда хватало активных людей. Тренеры сборной, врачи, массажисты постоянно что-то обсуждали, даже спорили о чем-то, и нам, молодым, было интересно их послушать.
Но я вот что хочу отметить. В жизни многое познается в сравнении. Я объездил практически весь мир и могу с уверенностью сказать, что у нас живется не хуже, чем во многих других странах. Вы посмотрите, что происходит в Европе. У меня складывается ощущение, что они живут не по своей воле, а по чьей-то указке.
- И что же с ней не так?
– Я приведу один пример. Мы были на сборе во Франции, видели, что продается в магазинах. Там мясо привозное, хотя в стране хорошее фермерское хозяйство. Я видел, как фермер привел корову к торговому центру, показывал на нее и говорил: «Посмотрите, это мясо не хуже того, что привозите из-за рубежа. Но вы все равно продаете иностранное». А клубника? Во Франции выращивают прекрасную клубнику, но в магазинах почему-то продают иностранную. Из-за чего так происходит, я не знаю, но считаю, что это ненормально.
Как мне кажется, у нас ситуация лучше. Продуктов от белорусского производителя много в наших магазинах. Просто западные страны богаче Беларуси. Они и держатся на финансовом запасе, но никто не знает, что будет дальше, – сказал Богданович.
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Александр Богданович: «Вы посмотрите, что происходит в Европе. У меня складывается ощущение, что они живут не по своей воле, а по чьей-то указке»
Олимпийский чемпион по гребле на байдарках и каноэ депутат Палаты представителей Александр Богданович порассуждал о проблемах европейцев.
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