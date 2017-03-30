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Николай Ходасевич: «Приход в сборную Беларуси нового главного тренера, которого искали всю зиму, не дал положительной психологической волны»

31.03.2017 15:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Телекомментатор «Беларусь 5» Николай Ходасевич поделился мнением о новом главном тренере сборной Беларуси.

– Мы можем констатировать, что приход в команду нового главного тренера, которого искали всю зиму, не дал положительной психологической волны, которая обычно сопровождает смену на капитанском мостике в клубах и в сборных.

Пришел свой, наш сосед, как я это назвал. Всплеска, что мы будем жить со сборной дальше, и жить интересно, не получилось. Мне кажется, что наши такие впечатления и команде передаются. В команде все знают Игоря Николаевича, понимали, что каких-то изменений не произойдет. После первого или второго гола в матче со Швецией заряд, что нам нужно обязательно выгрызать землю, играть на 130-150 процентов, сошел на нет. Этого заряда и сначала не было, но как-то держались.

- Матч против Швеции, возможно, показал, что мы крайне запоздали с назначением главного тренера. У него не было времени на подготовку.

– Кто бы ни пришел в сборную, одержать победу в Стокгольме было бы очень проблематично. На место Криушенко можно поставить любого, и два дополнительных месяца не стали бы гарантией того, что мы хорошо сыграли бы. Швеция в нашей группе является кандидатом на попадание на ЧМ в Россию.

Я против совместительства в том виде, в каком все это сейчас происходит. В меньшей мере пострадает сборная. Мне кажется, больше пострадает клуб, – сказал Ходасевич.

 
 
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Телекомментатор «Беларусь 5» Николай Ходасевич поделился мнением о новом главном тренере сборной Беларуси.

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