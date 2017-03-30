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Михаил Деменцевич: «Ни при каких обстоятельствах возможная продажа завода БАТЭ не повлияет на футбольный клуб»

31.03.2017 15:47 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Генеральный директор БАТЭ Михаил Деменцевич прокомментировал информацию о том, что завод БАТЭ выставлен на продажу для инвестирования.

- Завод БАТЭ выставлен на продажу для инвестирования. Может ли случиться, что, если какой-то иностранный инвестор приобретет предприятие, это как-то повлияет на футбольный клуб?

– Завод БАТЭ и футбольный клуб БАТЭ – это разные юридические лица. Название ФК БАТЭ зарегистрировано в Торгово-промышленной палате. И ни при каких обстоятельствах возможная продажа завода БАТЭ, даже при его переименовании, не повлияет на футбольный клуб, – сказал Деменцевич.

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Михаил Деменцевич: «Ни при каких обстоятельствах возможная продажа завода БАТЭ не повлияет на футбольный клуб»

 
 
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Генеральный директор БАТЭ Михаил Деменцевич прокомментировал информацию о том, что завод БАТЭ выставлен на продажу для инвестирования.

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