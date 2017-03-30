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Михаил Деменцевич: «Ни при каких обстоятельствах возможная продажа завода БАТЭ не повлияет на футбольный клуб»
31.03.2017 15:47 — Новости Спорта | Tribuna.com
Генеральный директор БАТЭ Михаил Деменцевич прокомментировал информацию о том, что завод БАТЭ выставлен на продажу для инвестирования.
- Завод БАТЭ выставлен на продажу для инвестирования. Может ли случиться, что, если какой-то иностранный инвестор приобретет предприятие, это как-то повлияет на футбольный клуб?
– Завод БАТЭ и футбольный клуб БАТЭ – это разные юридические лица. Название ФК БАТЭ зарегистрировано в Торгово-промышленной палате. И ни при каких обстоятельствах возможная продажа завода БАТЭ, даже при его переименовании, не повлияет на футбольный клуб, – сказал Деменцевич.
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Михаил Деменцевич: «Ни при каких обстоятельствах возможная продажа завода БАТЭ не повлияет на футбольный клуб»
Генеральный директор БАТЭ Михаил Деменцевич прокомментировал информацию о том, что завод БАТЭ выставлен на продажу для инвестирования.
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