Генеральный директор БАТЭ Михаил Деменцевич прокомментировал информацию о том, что завод БАТЭ выставлен на продажу для инвестирования.

- Завод БАТЭ выставлен на продажу для инвестирования. Может ли случиться, что, если какой-то иностранный инвестор приобретет предприятие, это как-то повлияет на футбольный клуб?

– Завод БАТЭ и футбольный клуб БАТЭ – это разные юридические лица. Название ФК БАТЭ зарегистрировано в Торгово-промышленной палате. И ни при каких обстоятельствах возможная продажа завода БАТЭ, даже при его переименовании, не повлияет на футбольный клуб, – сказал Деменцевич.

Почувствуй себя Александром Ермаковичем: сыграй в fantasy по чемпионату Беларуси



