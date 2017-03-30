3 апреля в 14.00 пройдет очередной брифинг первого заместителя председателя АБФФ Сергея Сафарьяна с участием болельщиков.

Свои вопросы можно оставлять до 12.00 в день брифинга. Сделать это может абсолютно любой желающий одним из следующих способов:

– прислать вопрос на почтовый ящик press@bff.by с темой письма «Вопросы на брифинг 03.04.2017г.»;

– оставить вопрос в специальной теме в официальном сообществе АБФФ ВКонтакте.

Вопросы содержащие оскорбления и ненормативную лексику будут удаляться, сообщает официальный сайт АБФФ.