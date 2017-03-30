|
3 апреля Сафарьян ответит на вопросы болельщиков в прямом эфире
31.03.2017 16:03 — Новости Спорта | Tribuna.com
3 апреля в 14.00 пройдет очередной брифинг первого заместителя председателя АБФФ Сергея Сафарьяна с участием болельщиков.
Свои вопросы можно оставлять до 12.00 в день брифинга. Сделать это может абсолютно любой желающий одним из следующих способов:
– прислать вопрос на почтовый ящик press@bff.by с темой письма «Вопросы на брифинг 03.04.2017г.»;
– оставить вопрос в специальной теме в официальном сообществе АБФФ ВКонтакте.
Вопросы содержащие оскорбления и ненормативную лексику будут удаляться, сообщает официальный сайт АБФФ.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
3 апреля в 14.00 пройдет очередной брифинг первого заместителя председателя АБФФ Сергея Сафарьяна с участием болельщиков.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии