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Александр Ермакович: «Вообще, когда футболисты плохо играют, они сами себя наказывают»

31.03.2017 16:18 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович порассуждал на тему наказаний в команде.

- Как вы больше всего любите наказывать игроков после неудачных матчей?

– Вы знаете, что у нас есть кому сильно наказывать команду. И мне, наоборот, приходится выступать регулятором. Со своей стороны могу предложить ребятам очень хорошую нагрузку, какое-то лишение выходных. Но вообще, когда футболисты плохо играют, они сами себя наказывают. Прежде всего, в глазах болельщиков. Но наши ребята – люди профессиональные, сознательные. И любой из них не хочет быть наказан, – сказал Ермакович.

 
 
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Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович порассуждал на тему наказаний в команде.

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