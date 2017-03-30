Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович порассуждал на тему наказаний в команде.

- Как вы больше всего любите наказывать игроков после неудачных матчей?

– Вы знаете, что у нас есть кому сильно наказывать команду. И мне, наоборот, приходится выступать регулятором. Со своей стороны могу предложить ребятам очень хорошую нагрузку, какое-то лишение выходных. Но вообще, когда футболисты плохо играют, они сами себя наказывают. Прежде всего, в глазах болельщиков. Но наши ребята – люди профессиональные, сознательные. И любой из них не хочет быть наказан, – сказал Ермакович.