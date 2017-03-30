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Первая лига. «Белшина» начнет чемпионат с «-2» баллами
31.03.2017 16:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Белшина» начнет первенство-2017 с «-2» баллами.
Сообщается, что комитет по статусу и переходу футболистов решил удовлетворить ходатай «Белшины» о смягчении санкций в виде лишения трех очков в чемпионате Беларуси среди команд первой лиги.
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«Белшина» начнет первенство-2017 с «-2» баллами.
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