Олимпийский чемпион по гребле на байдарках и каноэ депутат Палаты представителей Александр Богданович порассуждал на тему допинга.

– А почему бы вам не инициировать закон, связанный, например, с допингом? Государство вкладывало огромные деньги в спортсменов, которые, если верить Всемирному антидопинговому агентству, завоевывали награды нечестным путем, принимая допинг. Многие считают, что деньги нужно вернуть и наказать виноватых.

– Это сложная тема. Давайте возьмем наш пример. Мы ведь были невиновными, но нашу сборную обвинили в употреблении допинга и отстранили от участия в Олимпийских играх. Этих Игр уже не вернуть.

Я по чьей-то воле пропустили главный старт четырехлетия – решающий в карьере. Но мы через адвокатов, за работу которых НОК заплатил 80 тысяч долларов, добились правды, арбитраж признал нас невиновными. Представители Международной федерации гребли, не пустившие нас на соревнования, на заседании суда даже не смогли привести каких-либо аргументов. Они думали, что мы просто так приедем, поприсутствуем, однако суд признал нашу правоту. Но что теперь? Разве виновники понесли наказание? Нет. И сейчас в суд готовится еще один иск. Просто так оставлять это дело нельзя, – заявил Богданович.

- Я понял. Так что насчет закона?

– Так а на чьи исследования нужно будет опираться, наказывая того или иного спортсмена?

- На исследования Всемирного антидопингового агентства.

– Но агентство дискредитировало себя. Многих спортсменов обвинили в употреблении препаратов, но они по итогу оказались невиновными. Как мы можем наказывать белорусов, которые были «чистыми»?

- Извините, но о своей невиновности в Беларуси говорят исключительно гребцы, а другие спортсмены, которых лишили медалей, а их множество, ничего не комментируют и в свою защиту не выступают. Вам не кажется это странным?

– Согласен, я тоже против приема спортсменами допинга. Но мне, бывшему спортсмену, как-то странно выступать с законопроектом, который будет направлен против спортсменов. Тем более все они в свое время старались, работали на имидж страны и добивались высоких результатов. А сейчас подготовить закон и начать привлекать спортсменов и тренеров к ответственности, пытаться как-то заставить возместить ущерб, на мой взгляд, будет неправильно, – сказал Богданович.

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