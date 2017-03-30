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Во второй лиге чемпионата Беларуси сезона-2017 примут участие минимум 14 команд
31.03.2017 16:47 — Новости Спорта | Tribuna.com
Во второй лиге чемпионата Беларуси сезона-2017 примут участие минимум 14 команд, сообщает «Прессбол».
Участие уже подтвердили следующие клубы: «Ошмяны», «Клецк», «Молодечно-ДЮСШ-4», «Чисть», «Монтажник», «Виктория», ДЮСШ ДСК, ЮАС, «Энергосбыт», СДЮШОР-8 (Гомель), СМИавтотранс, СДЮШОР-3 (Пинск), «Любань», «Узда».
Сообщается, что количество команд может увеличиться.
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Во второй лиге чемпионата Беларуси сезона-2017 примут участие минимум 14 команд, сообщает «Прессбол».
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