Председатель АБФФ Сергей Румас назвал место проведения финала Кубка Беларуси-2018.

«Две недели назад, когда премьер делал объезд по спортивным объектам, он посещал в том числе и «Динамо». Я лично мог убедиться, что строители доложили премьер-министру страны о том, что все работы на объекте идут по графику. Срок сдачи — 1 января 2018 года. Если все пройдет без задержки, то вполне возможно, что финал Кубка Беларуси-2018 пройдет именно на стадионе «Динамо», — сказал Румас.

Напомним, реставрация стадиона «Динамо» началась в 2012 году. В 2019 году там пройдет церемония открытия и часть соревнований II Европейских игр.

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