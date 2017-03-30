Полузащитник брестского «Динамо» и юношеской сборной Беларуси Павел Седько рассказал о последних матчах за сборную.

- В клубе сейчас происходит своего рода перестройка, что привлекает повышенное внимание со стороны. Создает ли это дополнительное давление внутри команды?

– Я бы не сказал, что это как-то влияет на атмосферу внутри команды. Все работают по-прежнему графику, никого дополнительного давления мы не ощущаем.

- Из-за выступления за юношескую сборную ты пропустил ответную игру против минского «Динамо». Каково это находиться между двух огней и жертвовать одним ради другого?

– Конечно же, очень хотелось сыграть в той игре против минского «Динамо», но представлять свою страну в сборной – большая честь для меня. Так что эта ситуация – палка о двух концах, как говориться. Пришлось чем-то жертвовать.

- Последние матчи для юношеской сборной не удались. Как думаешь, почему так крупно проиграли англичанам и испанцам?

– Думаю, на игре сказалась разница в классе. Нас изначально готовили к тому, что придется показывать антифутбол: будем много бегать без мяча, больше отыгрывать в обороне, нежели в нападении. В матче с испанцами пропустили быстрый гол, после которого наша игра сразу же развалилась. А в игре с англичанами наоборот забили быстрый мяч, и как показал итог встречи, очень рано поверили в свои силы.

- Каково это, выходить играть против своих сверстников, которые уже играют в АПЛ, не возникало чувство спортивной зависти?

– Зависть, если она спортивная, – это неплохо. Если перед матчем еще какие-то мысли посещают о тех, кому придется противостоять, то в запале во время игры об этом уже не думаешь. Когда ты на кураже, то для тебя нет ничего невозможного. Я, конечно же, знал, что многие из ребят сборной Англии уже выступают в АПЛ, но не могу сказать, что мы в чем-то хуже их. Все футболисты – люди, а не роботы, непобедимых нет, просто в тех поединках у нас что-то не сложилось – вот и все, – сказал Седько.

Напомним, белорусская команда уступила англичанам со счетом 1:5.

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