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Премьер-лига признала Лукаку лучшим игроком марта

31.03.2017 17:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Форвард «Эвертона» Ромелу Лукаку признан лучшим игроком английского чемпионата по итогам марта.

Нападающий получил приз, который присуждает сама премьер-лига. В марте бельгиец забил 4 гола.

«Я очень рад. Это дополнительная подпитка. В настоящий момент играю хорошо, и команда тоже здорово выглядит», – сказал нападающий, получив награду.

Лауреат определялся голосованием экспертов, капитанов команд и болельщиков.

Премьер-лига признала Лукаку лучшим игроком марта

Фото: официальный сайт премьер-лиги

 
 
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Форвард «Эвертона» Ромелу Лукаку признан лучшим игроком английского чемпионата по итогам марта.

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