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Премьер-лига признала Лукаку лучшим игроком марта
31.03.2017 17:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Форвард «Эвертона» Ромелу Лукаку признан лучшим игроком английского чемпионата по итогам марта.
Нападающий получил приз, который присуждает сама премьер-лига. В марте бельгиец забил 4 гола.
«Я очень рад. Это дополнительная подпитка. В настоящий момент играю хорошо, и команда тоже здорово выглядит», – сказал нападающий, получив награду.
Лауреат определялся голосованием экспертов, капитанов команд и болельщиков.
Фото: официальный сайт премьер-лиги
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Форвард «Эвертона» Ромелу Лукаку признан лучшим игроком английского чемпионата по итогам марта.
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