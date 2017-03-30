Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович оценил прошлогодний и нынешний составы.

- Когда наша команда будет играть хотя бы в чемпионате Беларуси в два нападающих?

– Если вы внимательно следите за нашими матчами, то в этом году мы играем в два форварда. А в прошлом действовали в три. А вообще мы всей командой и атакуем, и защищаемся.

- Команда изменилась в межсезонье. Чем собираетесь удивлять соперников?

– По сравнению с прошлым сезоном мы начали играть по другой схеме. Надеемся, с ней наши результаты станут лучше.

- Выставь сейчас БАТЭ образца 2016 года против варианта-2017 – кто бы победил?

– Конечно, нынешний вариант БАТЭ, – заявил Ермакович.

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