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Александр Ермакович: «Какая команда победила бы: образца 2016 года или 2-17 года? Конечно, нынешний вариант»
31.03.2017 18:37 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович оценил прошлогодний и нынешний составы.
- Когда наша команда будет играть хотя бы в чемпионате Беларуси в два нападающих?
– Если вы внимательно следите за нашими матчами, то в этом году мы играем в два форварда. А в прошлом действовали в три. А вообще мы всей командой и атакуем, и защищаемся.
- Команда изменилась в межсезонье. Чем собираетесь удивлять соперников?
– По сравнению с прошлым сезоном мы начали играть по другой схеме. Надеемся, с ней наши результаты станут лучше.
- Выставь сейчас БАТЭ образца 2016 года против варианта-2017 – кто бы победил?
– Конечно, нынешний вариант БАТЭ, – заявил Ермакович.
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Александр Ермакович: «Какая команда победила бы: образца 2016 года или 2-17 года? Конечно, нынешний вариант»
Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович оценил прошлогодний и нынешний составы.
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