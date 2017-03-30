﻿ Сборные Португалии, Франции, Италии и Испании могут пригласить на Кубок Америки-2019. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сборные Португалии, Франции, Италии и Испании могут пригласить на Кубок Америки-2019

31.03.2017 19:09 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Сборные Франции, Италии, Испании и Португалии могут принять участие в Кубке Америки в 2019 году.

КОНМЕБОЛ рассматривает вариант с приглашением европейских команд. Если идея будет реализована, в Кубке Америки примут участие 16 сборных, а не 12.

В штаб-квартире КОНМЕБОЛ в ближайшее время состоится встреча, на которой обсудят формат турнира. Традиционно в Кубке Америки участвует 10 южноамериканских сборных (команды Колумбии, Венесуэлы, Эквадора, Перу, Боливии, Парагвая, Уругвая, Бразилии, Чили и Аргентины), а также две приглашенных из другой конфедерации, как правило, из зоны КОНКАКАФ.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сборные Франции, Италии, Испании и Португалии могут принять участие в Кубке Америки в 2019 году.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Александр Ермакович: «Какая команда победила бы: образца 2016 года или 2-17 года? Конечно, нынешний вариант»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика