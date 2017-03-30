﻿ Теннисист Мирный поддержал заявку Минска и Риги на проведение ЧМ-2021. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Теннисист Мирный поддержал заявку Минска и Риги на проведение ЧМ-2021

31.03.2017 19:30 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 31 мар — Sputnik. Белорусский теннисист Максим Мирный выступил в поддержку совместной заявки Беларуси и Латвии на проведение Чемпионата мира по хоккею в 2021 году, сообщается на официальной странице заявки в Facebook.

В январе этого года в Минске главы хоккейных федераций Беларуси и Латвии Игорь Рачковский и Айгар Калвитис подписали соглашение о совместной подаче заявки на проведение Чемпионата мира по хоккею в 2021 году. Место проведения мирового хоккейного первенства 2021 года станет известно 19 мая в Кельне на ежегодном Конгрессе ИИХФ. Кроме Минска и Риги на ЧМ претендует Финляндия.

"Я хочу высказаться в поддержку Беларуси и Латвии как организаторов проведения Чемпионата мира по хоккею в 2021 году. Учитывая, что обе страны имели положительный опыт и достойно справились с задачей, есть полный смысл объединить усилия наших стран и сделать этот турнир еще более масштабным", — сказал Мирный.

В начале марта в Цюрихе состоялась предварительная презентация заявок стран-претендентов на получение права проведения ЧМ-2021 перед членами Оценочного комитета ИИХФ. Минск и Рига произвели хорошее впечатление.

Напомним, что Беларусь принимала Чемпионат мира по хоккею в 2014 году, а Латвия — в 2006-м.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
МИНСК, 31 мар — Sputnik. Белорусский теннисист Максим Мирный выступил в поддержку совместной заявки Беларуси и Латвии на проведение Чемпионата мира по хоккею в 2021...

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Сборные Португалии, Франции, Италии и Испании могут пригласить на Кубок Америки-2019
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика