МИНСК, 31 мар — Sputnik. Белорусский теннисист Максим Мирный выступил в поддержку совместной заявки Беларуси и Латвии на проведение Чемпионата мира по хоккею в 2021 году, сообщается на официальной странице заявки в Facebook.

В январе этого года в Минске главы хоккейных федераций Беларуси и Латвии Игорь Рачковский и Айгар Калвитис подписали соглашение о совместной подаче заявки на проведение Чемпионата мира по хоккею в 2021 году . Место проведения мирового хоккейного первенства 2021 года станет известно 19 мая в Кельне на ежегодном Конгрессе ИИХФ. Кроме Минска и Риги на ЧМ претендует Финляндия.

"Я хочу высказаться в поддержку Беларуси и Латвии как организаторов проведения Чемпионата мира по хоккею в 2021 году. Учитывая, что обе страны имели положительный опыт и достойно справились с задачей, есть полный смысл объединить усилия наших стран и сделать этот турнир еще более масштабным", — сказал Мирный.

В начале марта в Цюрихе состоялась предварительная презентация заявок стран-претендентов на получение права проведения ЧМ-2021 перед членами Оценочного комитета ИИХФ. Минск и Рига произвели хорошее впечатление.

Напомним, что Беларусь принимала Чемпионат мира по хоккею в 2014 году, а Латвия — в 2006-м.