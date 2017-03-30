|
Теннисист Мирный поддержал заявку Минска и Риги на проведение ЧМ-2021
31.03.2017 19:30 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 31 мар — Sputnik. Белорусский теннисист Максим Мирный выступил в поддержку совместной заявки Беларуси и Латвии на проведение Чемпионата мира по хоккею в 2021 году, сообщается на официальной странице заявки в Facebook.
В январе этого года в Минске главы хоккейных федераций Беларуси и Латвии Игорь Рачковский и Айгар Калвитис
"Я хочу высказаться в поддержку Беларуси и Латвии как организаторов проведения Чемпионата мира по хоккею в 2021 году. Учитывая, что обе страны имели положительный опыт и достойно справились с задачей, есть полный смысл объединить усилия наших стран и сделать этот турнир еще более масштабным", — сказал Мирный.
В начале марта в Цюрихе состоялась предварительная презентация заявок стран-претендентов на получение права проведения ЧМ-2021 перед членами Оценочного комитета ИИХФ. Минск и Рига произвели хорошее впечатление.
Напомним, что Беларусь принимала Чемпионат мира по хоккею в 2014 году, а Латвия — в 2006-м.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
МИНСК, 31 мар — Sputnik. Белорусский теннисист Максим Мирный выступил в поддержку совместной заявки Беларуси и Латвии на проведение Чемпионата мира по хоккею в 2021...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии