Белорусский журналист Николай Ходасевич поразмышлял о проблемах национальной сборной.

«У нас сейчас поколение, на которые мы сильно рассчитывали. Они играли в финальном турнире молодежного Евро. И они практически подходят к завершению своей карьеры. К 30 годам добрались ребята: Мартынович, Драгун, Путило, Кривец и другие. И это поколение как будто исчерпало себя в национальной команде. Понятно, что новые люди на их места еще не пришли.

Многие говорят про омолаживание, но ведь Криушенко, придя в сборную, сказал, что ему важен результат. Правда непонятно, что ждет нас завтра. Может, пора что-то менять понемногу», – сказал Ходасевич.

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