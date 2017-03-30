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НБА. «Оклахома-Сити» – «Сан-Антонио», «Голден Стэйт» сыграет с «Хьюстоном» и другие матчи
31.03.2017 21:17 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут одиннадцать матчей. «Оклахома-Сити» Расселла Уэстбрука сыграет с принципиальным соперником «Сан-Антонио». В противостоянии других фаворитов Запада «Голден Стэйт» встретится с «Хьюстоном».
НБА
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут одиннадцать матчей.
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