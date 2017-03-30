﻿ НБА. «Оклахома-Сити» – «Сан-Антонио», «Голден Стэйт» сыграет с «Хьюстоном» и другие матчи. 21.by
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НБА. «Оклахома-Сити» – «Сан-Антонио», «Голден Стэйт» сыграет с «Хьюстоном» и другие матчи

31.03.2017 21:17 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут одиннадцать матчей. «Оклахома-Сити» Расселла Уэстбрука сыграет с принципиальным соперником «Сан-Антонио». В противостоянии других фаворитов Запада «Голден Стэйт» встретится с «Хьюстоном».

НБА

Регулярный чемпионат

Шарлотт – Денвер
Дата проведения
1 апреля, 02.00, «Time Warner Cable Arena»
Онлайн матча Превью

Торонто – Индиана
Дата проведения
1 апреля, 02.00, «Air Canada Centre»
Онлайн матча Превью

Бостон – Орландо
Дата проведения
1 апреля, 02.30, «TD Garden»
Онлайн матча Превью

Кливленд – Филадельфия
Дата проведения
1 апреля, 02.30, «Quicken Loans Arena»
Онлайн матча Превью

Мемфис – Даллас
Дата проведения
1 апреля, 03.00, «FedExForum»
Онлайн матча Превью

Оклахома-Сити – Сан-Антонио
Дата проведения
1 апреля, 03.00, «Chesapeake Energy Arena»
Онлайн матча Превью

Милуоки – Детройт
Дата проведения
1 апреля, 03.00, «Bradley Center»
Онлайн матча Превью

Новый Орлеан – Сакраменто
Дата проведения
1 апреля, 03.00, «Smoothie King Center»
Онлайн матча Превью

Майами – Нью-Йорк
Дата проведения
1 апреля, 03.00, «American Airlines Arena»
Онлайн матча Превью

Юта – Вашингтон
Дата проведения
1 апреля, 04.00, «Vivint Smart Home Arena»
Онлайн матча Превью

Голден Стэйт – Хьюстон
Дата проведения
1 апреля, 05.30, «Oracle Arena»
Онлайн матча Превью

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Таблица НБА

Статистика НБА

 
 
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут одиннадцать матчей.

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