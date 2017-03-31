Сегодня, 1 апреля, возобновляется чемпионат Беларуси. Программу 1-го тура откроет матч «Минск» – «Динамо-Брест». Свои стартовые матчи проведут вернувшиеся в элитный дивизион «Гомель» и «Днепр». Могилевская команда примет минское «Динамо», «Гомель» в центральном матче тура сыграет против действующего чемпиона БАТЭ. «Шахтер» сыграет в гостях у «Городеи».

Чемпионат Беларуси

1-й тур

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