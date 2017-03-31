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Чемпионат Беларуси. 1-й тур. Брестское «Динамо» в гостях у «Минска», «Гомель» – БАТЭ

01.04.2017 08:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня, 1 апреля, возобновляется чемпионат Беларуси. Программу 1-го тура откроет матч «Минск» – «Динамо-Брест». Свои стартовые матчи проведут вернувшиеся в элитный дивизион «Гомель» и «Днепр». Могилевская команда примет минское «Динамо», «Гомель» в центральном матче тура сыграет против действующего чемпиона БАТЭ. «Шахтер» сыграет в гостях у «Городеи».

Чемпионат Беларуси

1-й тур

Минск – Динамо Брест
Дата проведения
1 апреля, 14.00, «стадион ФК Минск»
Онлайн матча

 

Нафтан – Слуцк
Дата проведения
1 апреля, 14.30, «Атлант»
Онлайн матча

 

Городея – Шахтер
Дата проведения
1 апреля, 15.00, «Городея»
Онлайн матча

 

Торпедо-БелАЗ – Ислочь
Дата проведения
1 апреля, 16.00, «Торпедо»
Онлайн матча

 

Днепр – Динамо Минск
Дата проведения
1 апреля, 17.00, «Спартак»
Онлайн матча

 

Гомель – БАТЭ
Дата проведения
1 апреля, 19.30, «стадион Центральный»
Онлайн матча

 

Неман – Славия
Дата проведения
2 апреля, 16.00, «ЦСК Неман»
Онлайн матча

 

Крумкачы – Витебск
Дата проведения
2 апреля, 19.30, «стадион ФК Минск»
Онлайн матча

 

Таблица чемпионата Беларуси

Статистика чемпионата Беларуси

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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