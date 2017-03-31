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Чемпионат Беларуси. 1-й тур. Брестское «Динамо» в гостях у «Минска», «Гомель» – БАТЭ
01.04.2017 08:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня, 1 апреля, возобновляется чемпионат Беларуси. Программу 1-го тура откроет матч «Минск» – «Динамо-Брест». Свои стартовые матчи проведут вернувшиеся в элитный дивизион «Гомель» и «Днепр». Могилевская команда примет минское «Динамо», «Гомель» в центральном матче тура сыграет против действующего чемпиона БАТЭ. «Шахтер» сыграет в гостях у «Городеи».
Чемпионат Беларуси
1-й тур
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Сегодня, 1 апреля, возобновляется чемпионат Беларуси.
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