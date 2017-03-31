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Первенство дублеров. 1-й тур. «Крумкачы» принимает «Витебск», «Неман» – «Славия» и другие матчи

01.04.2017 08:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Первенство дублеров

1-й тур

Крумкачы – Витебск

1 апреля, 17.30

Неман – Славия

1 апреля, 12.00

Торпедо-БелАЗ – Ислочь – 3:0

31 марта, 14.00

Днепр – Динамо Минск – 0:2

31 марта, 16.00

Голы: 0:1 – Пашкевич (40, автогол), 0:2 – Лоиков (42).

Городея – Шахтер – 1:2

31 марта, 14.00

Голы: 0:1 – Пилиповец (24), 0:2 – Баль (32), 1:2 – Алексеенко (56).

«Городея»: Шерман, Синявский, Гудов, Коваль, Шелуховский, Алексеенко, Титко, Тихончик, Новицкий, Буйкевич, Степанов.

На замену выходили: Кучмель, Шульган, Волович, Желада, Высоцкий.

«Шахтер»: Садовский, Тупалов, Янковский, Пилиповец, Кривулец, Эбонг, Давидович (к), Баль, Сенько, Цеван, Куцепалов.

На замену выходили: Буд-Гусаим, Свирихин, Казаков, Мосичев, Паньков.

Гомель – БАТЭ – 0:0

31 марта, 14.00

«Гомель»: Котов, Кружилин, Барсуков, Литвинов, Новик, Бородин (Поняков, 91+), Савостьянов, Воспуков, Филипенко (Девятериков, 71), Диченков, Вайтехович (Коновалов, 86).

БАТЭ: Свирский, Филиппович, Кисель, Шкурдюк, Размыслович, Ханевич, Тропин, Мухамедов (Потемкин, 78), Альшаник, Ермакович, Сень.

Минск – Динамо Брест – 2:0

31 марта, 13.30

Голы: 1:0 – Николаевич (9), 2:0 – Горбач (38)

Нафтан – Слуцк – 2:0

31 марта, 15.00

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Первенство дублеров 1-й тур Крумкачы – Витебск 1 апреля, 17.30 Неман – Славия 1 апреля, 12.00 Торпедо-БелАЗ – Ислочь – 3:0 31 марта, 14.00 Днепр – Динамо Минск – 0:2 31 марта, 16.00...

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