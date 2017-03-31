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Майами (АТР). 1/2 финала. Надаль обыграл Фоньини, Федерер на трех тай-брейках победил Киргиоса
01.04.2017 07:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
В полуфинале «Мастерса» в Майами Роджер Федерер обыграл Ника Киргиоса, а Рафаэль Надаль – Фабио Фоньини.
Miami Open presented by Itaú
Майами, США
22 марта – 2 апреля 2017
ATP World Tour Masters 1000
Призовой фонд – 6 993 450 долларов
Открытые корты, хард
Полуфинал
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В полуфинале «Мастерса» в Майами Роджер Федерер обыграл Ника Киргиоса, а Рафаэль Надаль – Фабио Фоньини.
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