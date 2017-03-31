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Пресс-секретарь АБФФ: «Федерация очень внимательно относится к подростковым турнирам»

01.04.2017 09:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Пресс-секретарь АБФФ Александр Алейник во время турнира «Кубок Coca-Cola. Вступай в игру!» рассказал об отношении ассоциации к детско-юношескому спорту.

– Федерация очень внимательно относится к подобным подростковым турнирам, ведь для нас важным фактором является степень вовлеченности ребят в футбол. Кто-то из мальчишек и девчонок после участия в «Кубке Coca-Cola. Вступай в игру!» запишется в футбольную секцию, а кто-то просто не разлюбит футбол и увеличит армию болельщиков. Это тоже очень важно! – сказал Алейник.

АБФФ почти в полтора раза сократила расходы на детско-юношеский и массовый футбол в 2017 году

 
 
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Пресс-секретарь АБФФ Александр Алейник во время турнира «Кубок Coca-Cola.

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