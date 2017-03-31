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Чемпионат Беларуси. Игрок «Гомеля» Юшкевич провел матч в составе СКА-РГУОР
01.04.2017 10:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Как сообщает блогер Tribuna.com Иван Сапега, в матче чемпионата Беларуси «Машека» – СКА-РГУОР за гостей сыграл игрок «Гомеля» Илья Юшкевич.
В текущем сезоне Юшкевич заигран за «Гомель», причем после завершения окна переходов. Отмечается, что гандболист является воспитанником РГУОР.
«Считаю, что результат матча должен быть аннулирован, СКА-РГУОР получить техническое поражение и штраф, а инспектор матча Владимир Грицевич (кстати, Минск) получить штраф и отстранение,» – написал Сапега в статусах на Tribuna.com.
Также блогер отметил, что система минского СКА не в первый раз игнорируют регламент.
«Например, в Балтийской лиге за них играл игрок «Кронона» Бузовский, а в чемпионате вопреки регламенту команда использует незаявленный комплект формы (можно заявлять два, команда использует три),» – отметил Сапега.
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Как сообщает блогер Tribuna.com Иван Сапега, в матче чемпионата Беларуси «Машека» – СКА-РГУОР за гостей сыграл игрок «Гомеля» Илья Юшкевич.
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