Как сообщает блогер Tribuna.com Иван Сапега, в матче чемпионата Беларуси «Машека» – СКА-РГУОР за гостей сыграл игрок «Гомеля» Илья Юшкевич.

В текущем сезоне Юшкевич заигран за «Гомель», причем после завершения окна переходов. Отмечается, что гандболист является воспитанником РГУОР.

«Считаю, что результат матча должен быть аннулирован, СКА-РГУОР получить техническое поражение и штраф, а инспектор матча Владимир Грицевич (кстати, Минск) получить штраф и отстранение,» – написал Сапега в статусах на Tribuna.com.

Также блогер отметил, что система минского СКА не в первый раз игнорируют регламент.

«Например, в Балтийской лиге за них играл игрок «Кронона» Бузовский, а в чемпионате вопреки регламенту команда использует незаявленный комплект формы (можно заявлять два, команда использует три),» – отметил Сапега.