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Журналист «СБ» Козырев: «Губернатор Гродненской области взял вопрос расширения трибун «Немана» на заметку»

01.04.2017 10:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Журналист «СБ Беларусь Сегодня» Владимир Козырев рассказал о возможном расширении трибун арены в Гродно.

«В следующем году «Неману» 30 лет. Арена, которая построена в 1991–м и реконструирована в 1998–м, нуждается в расширении — 2.550 посадочных мест уже явно недостаточно. Шальная мысль: а что если быстренько «нарастить» 3 — 4 ряда? Вчера автор этих строк задал этот вопрос на пресс–конференции губернатору Владимиру Кравцову. Владимир Васильевич, который всегда на трибуне, взял его на заметку. Кажется, дело будет!» – написал Козырев в своем материале.

Напомним, «Неман» выиграл экстралигу сезона 2016/17.

 
Теги: Гродно
 
 
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Журналист «СБ Беларусь Сегодня» Владимир Козырев рассказал о возможном расширении трибун арены в Гродно.

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