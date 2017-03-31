Журналист «СБ Беларусь Сегодня» Владимир Козырев рассказал о возможном расширении трибун арены в Гродно.

«В следующем году «Неману» 30 лет. Арена, которая построена в 1991–м и реконструирована в 1998–м, нуждается в расширении — 2.550 посадочных мест уже явно недостаточно. Шальная мысль: а что если быстренько «нарастить» 3 — 4 ряда? Вчера автор этих строк задал этот вопрос на пресс–конференции губернатору Владимиру Кравцову. Владимир Васильевич, который всегда на трибуне, взял его на заметку. Кажется, дело будет!» – написал Козырев в своем материале.

Напомним, «Неман» выиграл экстралигу сезона 2016/17.