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Мата прооперирован и выбыл на неопределенный срок
01.04.2017 03:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата выбыл из-за травмы паха.
Футболисту сделали операцию, чтобы ускорить процесс восстановления. Сроки возврата Маты в строй пока неизвестны.
Подробную статистику выступлений Маты вы можете посмотреть
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата выбыл из-за травмы паха.
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