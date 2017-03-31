«Белгосстрах» остался партнером «Ислочи» на будущий сезон.

В мае прошлого года между «Ислочью» и филиалом БРУСП «Белгосстрах» по Минской области был заключен договор о сотрудничестве.

Как сообщает официальный сайт команды из Минского района, стороны остались довольны результатом, и в новом сезоне было решено продолжить партнерские отношения.

Сыграй в fantasy по чемпионату Беларуси



