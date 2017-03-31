|
«Белгосстрах» продолжит сотрудничать с «Ислочью» в сезоне-2017
01.04.2017 10:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Белгосстрах» остался партнером «Ислочи» на будущий сезон.
В мае прошлого года между «Ислочью» и филиалом БРУСП «Белгосстрах» по Минской области был заключен договор о сотрудничестве.
Как сообщает официальный сайт команды из Минского района, стороны остались довольны результатом, и в новом сезоне было решено продолжить партнерские отношения.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Белгосстрах» остался партнером «Ислочи» на будущий сезон.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии