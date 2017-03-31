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«Белгосстрах» продолжит сотрудничать с «Ислочью» в сезоне-2017

01.04.2017 10:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Белгосстрах» остался партнером «Ислочи» на будущий сезон.

В мае прошлого года между «Ислочью» и филиалом БРУСП «Белгосстрах» по Минской области был заключен договор о сотрудничестве.

Как сообщает официальный сайт команды из Минского района, стороны остались довольны результатом, и в новом сезоне было решено продолжить партнерские отношения.

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«Белгосстрах» продолжит сотрудничать с «Ислочью» в сезоне-2017

 
 
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«Белгосстрах» остался партнером «Ислочи» на будущий сезон.

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