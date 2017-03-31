|
Арсен Венгер: «Я работаю в «Арсенале» с планами на следующий сезон»
01.04.2017 10:55 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал о своих планах на следующий сезон.
«Конечно, я работаю в «Арсенале» с планами на следующий сезон. Я буду продолжать с работать с командой, как и раньше. Неважно, останусь ли я в клубе на два месяца или десять лет.
Сейчас «Арсенал» является мировым брендом. Он пользуется уважением во всем мире. И его имя значит намного больше, чем мое. Вы приходите не к Арсену Венгеру, а именно в «Арсенал». Мы уже думаем о том, какие позиции нам нужно усилить. Однако пока не ведем переговоры с игроками», – сказал Венгер.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал о своих планах на следующий сезон.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии