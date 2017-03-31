Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал о своих планах на следующий сезон.

«Конечно, я работаю в «Арсенале» с планами на следующий сезон. Я буду продолжать с работать с командой, как и раньше. Неважно, останусь ли я в клубе на два месяца или десять лет.

Сейчас «Арсенал» является мировым брендом. Он пользуется уважением во всем мире. И его имя значит намного больше, чем мое. Вы приходите не к Арсену Венгеру, а именно в «Арсенал». Мы уже думаем о том, какие позиции нам нужно усилить. Однако пока не ведем переговоры с игроками», – сказал Венгер.