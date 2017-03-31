﻿ Чемпионат Англии. «Ливерпуль» сыграет с «Эвертоном», «МЮ» примет «ВБА», «Челси» – «Кристал Пэлас». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Чемпионат Англии. «Ливерпуль» сыграет с «Эвертоном», «МЮ» примет «ВБА», «Челси» – «Кристал Пэлас»

01.04.2017 11:51 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

В 30-м туре английской премьер-лиги «Ливерпуль» принимает на своем поле «Эвертон», «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Вест Бромвичем», «Челси» – с «Кристал Пэлас». В воскресенье «Манчестер Сити» отправится в гости к «Арсеналу».

Чемпионат Англии

30-й тур

Ливерпуль – Эвертон
Дата проведения
1 апреля, 14.30, «Энфилд»
превью матча текстовый онлайн статистика
Манчестер Юнайтед – Вест Бромвич
Дата проведения
1 апреля, 17.00, «Олд Траффорд»
превью матча текстовый онлайн статистика
Лестер – Сток Сити
Дата проведения
1 апреля, 17.00, «Кинг Пауэр»
превью матча онлайн статистика
Халл – Вест Хэм
Дата проведения
1 апреля, 17.00, «Кей Си Стэдиум»
превью матча онлайн статистика
Челси – Кристал Пэлас
Дата проведения
1 апреля, 17.00, «Стэмфорд Бридж»
превью матча онлайн статистика
Уотфорд – Сандерленд
Дата проведения
1 апреля, 17.00, «Викарэдж Роуд»
превью матча онлайн статистика
Бернли – Тоттенхэм
Дата проведения
1 апреля, 17.00, «Терф Мур»
превью матча онлайн статистика
Саутгемптон – Борнмут
Дата проведения
1 апреля, 19.30, «Сент-Мэрис»
превью матча онлайн статистика
Суонси – Мидлсбро
Дата проведения
2 апреля, 15.30, «Либерти Стэдиум»
превью матча онлайн статистика
Арсенал – Манчестер Сити
Дата проведения
2 апреля, 18.00, «Эмирейтс»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В 30-м туре английской премьер-лиги «Ливерпуль» принимает на своем поле «Эвертон», «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Вест Бромвичем», «Челси» – с «Кристал Пэлас».

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Арсен Венгер: «Я работаю в «Арсенале» с планами на следующий сезон»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика