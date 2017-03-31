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Чемпионат Англии. «Ливерпуль» сыграет с «Эвертоном», «МЮ» примет «ВБА», «Челси» – «Кристал Пэлас»
01.04.2017 11:51 — Новости Спорта | Tribuna.com
В 30-м туре английской премьер-лиги «Ливерпуль» принимает на своем поле «Эвертон», «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Вест Бромвичем», «Челси» – с «Кристал Пэлас». В воскресенье «Манчестер Сити» отправится в гости к «Арсеналу».
Чемпионат Англии
30-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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В 30-м туре английской премьер-лиги «Ливерпуль» принимает на своем поле «Эвертон», «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Вест Бромвичем», «Челси» – с «Кристал Пэлас».
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