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Евгения Медведева: «Когда-нибудь я попробую прыжок в 4 оборота»

01.04.2017 12:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева уверена, что прыжок в 4 оборота в женском катании не за горами.

–- Можно устать от побед?

–- Каждая победа мотивирует на новую.

–- От чего приходится отказываться, ради достижения цели?

–- Я считаю, что ни от чего не отказываюсь, потому что все, что я делаю, это мой выбор и приносит мне огромное удовлетворение. Просто я очень люблю фигурное катание!!! Поставьте три восклицательных знака. И я рада, что могу сказать: мое хобби – моя профессия.

–- После командного чемпионата мира – отдых или школа?

–- Отпуск совмещу с подготовкой к экзаменам.

–- Сдаешь экзамены сразу за два года, чтобы досрочно окончить школу?

–- Да, надеюсь окончить школу в этом году, потому что следующий сезон – олимпийский.

–- Вы собираетесь усложнять свои прыжки?

–- В планах это есть, потому что все равно нужно идти вперед, пытаться идти куда-то дальше. Мы же учили тройные, с них падали, тоже не получалось. И нужно двигаться дальше, пробовать что-то новое. И даже не новое для фигурного катания, новое для себя. И я думаю, что когда-нибудь я попробую прыжок в четыре оборота. Скорее всего, это будет сальхов.

Но самостоятельно я на него не заходила, и я его не делаю. Я не делаю четверной сальхов! Ни на тренировках, ни на соревнованиях. Повторяю: я его не делаю! Просто очень во многих источниках я видела и заголовки, и интервью, что Евгения Медведева выучила четверной сальхов. Нет. Я его еще не делала, – отметила Медведева.

 
 
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Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева уверена, что прыжок в 4 оборота в женском катании не за горами.

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