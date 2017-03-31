|
Медведева обновила два мировых рекорда – по итоговым баллам и в произвольной программе
01.04.2017 12:05 — Новости Спорта | Tribuna.com
Российская фигуристка Евгения Медведева установила новый мировой рекорд по баллам в произвольной программе и сумме за два вида.
На
Прошлый мировой рекорд был установлен Медведевой на чемпионате Европы-2017 (150,79). Таким образом, спортсменка обновила свое же достижение почти на 4 балла.
Рекорд по сумме за две программы также принадлежал россиянке и был установлен на том же турнире (229,71).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российская фигуристка Евгения Медведева установила новый мировой рекорд по баллам в произвольной программе и сумме за два вида.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии