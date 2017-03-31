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Медведева обновила два мировых рекорда – по итоговым баллам и в произвольной программе

01.04.2017 12:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Российская фигуристка Евгения Медведева установила новый мировой рекорд по баллам в произвольной программе и сумме за два вида.

На чемпионате мира в Хельсинки за произвольную программу спортсменка получила оценку 154,40 балла, а в сумме за две программы – 233,41.

Прошлый мировой рекорд был установлен Медведевой на чемпионате Европы-2017 (150,79). Таким образом, спортсменка обновила свое же достижение почти на 4 балла.

Рекорд по сумме за две программы также принадлежал россиянке и был установлен на том же турнире (229,71).

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Российская фигуристка Евгения Медведева установила новый мировой рекорд по баллам в произвольной программе и сумме за два вида.

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