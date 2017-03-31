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НБА. Дрэймонд Грин ударил Джеймса Хардена по поврежденной левой кисти

01.04.2017 10:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин во время матча с «Хьюстоном» (107:98) ударил разыгрывающего техасцев Джеймса Хардена по поврежденной левой кисти в эпизоде, когда игроки находились без мяча.

Харден проводит последние матчи на фоне проблем с кистью, которую он повредил 17 марта во встрече с «Денвером». В пятницу кандидат на звание MVP реализовал лишь 4 из 18 с игры.

 
 
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Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин во время матча с «Хьюстоном» (107:98) ударил разыгрывающего техасцев Джеймса Хардена по поврежденной левой кисти в эпизоде,...

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