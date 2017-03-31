Президент «Реала» Флорентино Перес заплатил 300 тысяч евро за создание подставного сайта о «Реале», судьях и своих противниках. Целью сайта было улучшение имиджа мадридского клуба в соцсетях в Испании и других странах.

По данным Eldiario.es, Перес в 2013 году при помощи журналиста Алехандро де Педро создал интернет-ресурс diariobernabeu.com. Сайт помогал не только улучшить репутацию, но также начал кампанию против арбитров и соперников Переса – например, против бывшего президента «Реала» Рамона Кальдерона.

Кроме того, на сайте предпринимались попытки давить на тренера с выбором состава на ту или иную игру. В 2014 году была поставлена под сомнение ценность полузащитника Гарета Бэйла: были опубликованы две статьи, направленные на вывод игрока из состава.

Президент «Реала» лично давал распоряжения о публикуемой информации. Это подтверждается многочисленными сообщениями и звонками между де Педро и Пересом.

Журналист подписал контракт с президентом «Реала» на 300 тысяч евро в сентябре 2013 года. В марте 2015-го Перес в суде заявил, что обратился к де Педро, чтобы улучшить имидж клуба в социальных сетях.

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