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«Шахтер Караганда» – «Астана». Гол Маевского на 92-й минуте принес победу гостям

01.04.2017 14:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В рамках 4-го тура чемпионата Казахстана «Астана» на выезде обыграла карагандинский «Шахтер» (2:1).

Решающий гол на 92-й минуте забил белорусский полузащитник Иван Маевский.

Шахтер Караганда – Астана 1:2 (0:0, 0:0)
Дата проведения
1 апреля, 12.00, «Металлург Темиртау»
Онлайн матча
Шахтер КарагандаШацкий, Тарасов, Айегбуси, Габышев, Кадио, Станоевич, Мангуткин, Хайруллин, Секе, Скорых, Тажимбетов.
АстанаМокин, Постников, Шомко, Бейсебеков, Аничич, Мужиков, Маевский, Граховац, Твумаси, Кабананга, Лулаку.
 
 
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В рамках 4-го тура чемпионата Казахстана «Астана» на выезде обыграла карагандинский «Шахтер» (2:1).

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