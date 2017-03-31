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«Шахтер Караганда» – «Астана». Гол Маевского на 92-й минуте принес победу гостям
01.04.2017 14:05 — Новости Спорта | Tribuna.com
В рамках 4-го тура чемпионата Казахстана «Астана» на выезде обыграла карагандинский «Шахтер» (2:1).
Решающий гол на 92-й минуте забил белорусский полузащитник Иван Маевский.
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В рамках 4-го тура чемпионата Казахстана «Астана» на выезде обыграла карагандинский «Шахтер» (2:1).
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