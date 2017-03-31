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В Fantasy Football высшей лиги Беларуси до дедлайна заявилось 2155 команд

01.04.2017 13:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня стартует новый сезон чемпионата Беларуси, а вместе с ним стартует новый сезон футбольного менеджера Fantasy Football от Tribuna.com.

Напомним, что спонсором турнира стал фирменный магазин «Тимспорт» – авторизованный поставщик Nike на территории Беларуси. Лучший менеджер по итогам всего турнира получит фирменные бутсы Nike, комплект формы Nike (шорты и майка) и официальный мяч чемпионатов Англии, Испании и Италии этого сезона серии Nike Ordem 4.

Дедлайн позади, а это означает, что все созданные после 13:00 команды начнут участие со 2-го тура. До дедлайна в турнир заявилось 2155 команд.

 
 
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Сегодня стартует новый сезон чемпионата Беларуси, а вместе с ним стартует новый сезон футбольного менеджера Fantasy Football от Tribuna.com.

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