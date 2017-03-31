Сегодня, в субботу 1 апреля, «Витебск» принял участие в общегородском субботнике.

Администрация клуба, тренерский штаб и игроки команды занимались благоустройством ЦСК «Витебский» и прилегающей к нему территории.

В частности, завершена установка новых пластиковых сидений на одной из трибун, приведен в порядок периметр футбольного поля с искусственным покрытием и парковая зона.

Напомним, 2 апреля в 19:30 «Витебск» проведет гостевой матч с «Крумкачамі».





Фото: официальный сайт «Витебска»