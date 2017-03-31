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«Минск» – «Динамо» Брест. Мозолевский стал автором первого гола чемпионата Беларуси-2017
01.04.2017 15:17 — Новости Спорта | Tribuna.com
Форвард брестского «Динамо» Дмитрий Мозолевский на 56-й минуте открыл счет в матче первого тура чемпионата Беларуси против «Минска» (1:1, второй тайм).
Таким образом, нападающий стал автором первого гола чемпионата Беларуси-2017.
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Форвард брестского «Динамо» Дмитрий Мозолевский на 56-й минуте открыл счет в матче первого тура чемпионата Беларуси против «Минска» (1:1, второй тайм).
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