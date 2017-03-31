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Олег Кубарев: «Игра с «Городеей» была равной? То, что происходило на поле, тяжело назвать игрой»

01.04.2017 17:44 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Шахтера» Олег Кубарев прокомментировал победу над «Городеей» (1:0) в поединке 1-го тура чемпионата Беларуси.

– Как и ожидали, тяжелый матч. Старт чемпионата – все команды в хорошей форме. Плюс «Городея» хозяин. Но вмешалось поле, на котором тяжело было играть в командный комбинационный футбол. Как такового футбола было мало – больше навесов, борьбы. Удача оказалась на нашей стороне.

– Согласны с тем, что в целом игра была равной?

– В целом? То, что происходило на поле, тяжело назвать игрой. Но в целом – да, – сказал Кубарев.

 
 
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Главный тренер «Шахтера» Олег Кубарев прокомментировал победу над «Городеей» (1:0) в поединке 1-го тура чемпионата Беларуси.

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