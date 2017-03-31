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Майами (WTA). Финал. Возняцки сыграет с Контой

01.04.2017 17:28 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В финале турнира в Майами Каролин Возняцки сыграет с Йоханной Контой.

Miami Open

Индиан-Уэллс, США

21 марта – 2 апреля 2017

Premier Mandatory

Призовой фонд – 6 993 450 долларов

Открытые корты, хард

Финал

Йоханна Конта (Великобритания)  Каролин Возняцки (Дания)
Дата проведения
1 апреля, 19.00
Онлайн матча

 

 
 
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В финале турнира в Майами Каролин Возняцки сыграет с Йоханной Контой.

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