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Майами (WTA). Финал. Возняцки сыграет с Контой
01.04.2017 17:28 — Новости Спорта | Tribuna.com
В финале турнира в Майами Каролин Возняцки сыграет с Йоханной Контой.
Miami Open
Индиан-Уэллс, США
21 марта – 2 апреля 2017
Premier Mandatory
Призовой фонд – 6 993 450 долларов
Открытые корты, хард
Финал
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В финале турнира в Майами Каролин Возняцки сыграет с Йоханной Контой.
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